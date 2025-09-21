Casa Ofelia, tre giorni con la festa del libro 

Tre giorni di cultura, libri e poesia a Casa Ofelia a Sestu. Pronta al via la nona edizione della Festa del Libro, da giovedì 25 a sabato 27 settembre.

L’evento è organizzato da Mezcla Intercultura e con la collaborazione della Biblioteca comunale di Sestu. Il 25 alle 18.30 si presenta “Delitti allo specchio” di Paolo Pinna Parpaglia, scrittore ed avvocato autore di numerosi libri nel genere del giallo. Dialogherà con Stefania Manunza. Il 26 alla stessa ora tocca a “Ponitì a una party”, una nuova storia di Michele Atzori, in arte Dr Drer, sarà presentata con Samuele Spiga. Sabato dalle 17 un evento tutto organizzato dalla Biblioteca comunale, ovvero la lettura ad alta voce, per bambini dai 4 anni in su. Dalle 18.30 il reading poetico “la voce della poesia”, a cura della scrittrice e poetessa Angelica Piras. Sarà presente anche un banchetto informativo della Biblioteca e una postazione scambio libri. Ingresso libero.

