Casa Ofelia, oggi e domani c’è Halloween 

Preparativi quasi ultimati, a Casa Ofelia a Sestu tutto è ormai pronto per vivere l’esperienza di Halloween con l’organizzazione della Pro Loco. Appuntamento stasera e domani.

Come negli anni passati le stanze si trasformeranno nelle ambientazioni di film e serie celebri a tema paura; merito di scenografie e costumi creati dall’esperta Paola Mureddu Caredda, e della bravura di tanti figuranti, veri attori. Tutto per regalare al pubblico un brivido di sorpresa e di emozione. Ingresso libero dalle 18, ma consentito ai minori di 14 anni solo se accompagnati dai genitori. Per ragioni di sicurezza ci saranno dei limiti alla circolazione di veicoli nell’orario dell’evento. Chiusa al traffico via Parrocchia, dove si trova Casa Ofelia, nel tratto da via Roma a via Giulio Cesare, all’incrocio col ponte san Pietro; e inversione del senso di marcia in via Roma, in direzione da via Parrocchia a via Gorizia.

