VaiOnline
Sestu.
31 ottobre 2025 alle 00:16

Casa Ofelia, oggi e domani c’è Halloween 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Preparativi quasi ultimati, a Casa Ofelia a Sestu tutto è ormai pronto per vivere l’esperienza di Halloween con l’organizzazione della Pro Loco. Appuntamento stasera e domani.

Come negli anni passati le stanze si trasformeranno nelle ambientazioni di film e serie celebri a tema paura; merito di scenografie e costumi creati dall’esperta Paola Mureddu Caredda, e della bravura di tanti figuranti, veri attori. Tutto per regalare al pubblico un brivido di sorpresa e di emozione. Ingresso libero dalle 18, ma consentito ai minori di 14 anni solo se accompagnati dai genitori. Per ragioni di sicurezza ci saranno dei limiti alla circolazione di veicoli nell’orario dell’evento. Chiusa al traffico via Parrocchia, dove si trova Casa Ofelia, nel tratto da via Roma a via Giulio Cesare, all’incrocio col ponte san Pietro; e inversione del senso di marcia in via Roma, in direzione da via Parrocchia a via Gorizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 