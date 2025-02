Casa occupata, scatta il sequestro 

Un appartamento di proprietà del Comune, occupato abusivamente per diverso tempo, è stato liberato e ora messo sotto sequestro dagli agenti della Polizia Locale come disposto dal gip. Ieri i poliziotti, coordinati dalla maggiore Gesuina Olmetto, si sono presentati con gli operai: l’ingresso della casa, in una palazzina di via Laghi Masuri a San Michele, è stato murato e poi gli agenti hanno messo i sigilli. Durante le operazioni è arrivata la donna che viveva nell’abitazione, in fase di ristrutturazione: ha potuto recuperare i suoi indumenti. Scatterà inevitabile la denuncia.

L’appartamento al termine del procedimento potrà ritornare nella disponibilità del Comune per una nuova assegnazione. Proprio la stessa casa, in passato, era già stata sequestrata al termine di un’altra indagine che aveva portato alla denuncia di altri occupanti abusivi. (m. v.)

