Casa occupata, quattro denunce 

Ci sono quattro denunciati, a Senorbì, per il tentativo di occupazione abusiva della casa popolare in via Don Orione assegnata a un invalido civile di 69 anni attualmente ospitato nella comunità protetta “San Giacomo” di Mandas: dopo la denuncia querela presentata dall’amministratore di sostegno dell’assegnatario, i carabinieri della stazione del paese hanno denunciato alla Procura un’intera famiglia composta di quattro persone, tutte maggiorenni e disoccupate che, approfittando dell’assenza del titolare, si erano introdotti all'interno dell'abitazione con lo scopo di occuparla, trasferendovi i propri mobili ed effetti personali.

I carabinieri sono anche riusciti a ottenere l'immediato rilascio dell'appartamento, che ora è chiuso. Gli operai del Comune di Senorbì hanno provveduto a mettere in sicurezza l’immobile blindando gli ingressi dell’abitazione. (g. l.)

