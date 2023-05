Casa occupata per disperazione 

«È stato un lavoraccio entrare qui dentro». Sabrina Piras, algherese trapiantata a Sassari, indica la casa che ha occupato abusivamente con il compagno e i quattro figli nei dintorni di via Grazia Deledda, quartiere di Monte Rosello alto. Un immobile di Area vuoto da dieci mesi, dal giorno della morte dell’assegnatario, e chiuso coi lucchetti. «Ci abbiamo provato due volte», ammette la 26enne, rivelando la fatica dell’irruzione, seconda solo a quella della ricerca di un tetto. «Sono anni, anni, che tentiamo. Nessuno affitta per una donna che ha bambini piccoli e vive del reddito di cittadinanza». E se il proprietario offre quattro mura in cui ripararsi, sono soltanto la parvenza di un’abitazione. «Stavamo senza contratto in una cantina del centro storico. Fuori era pieno di spacciatori che hanno colpito più volte la porta».

Malanni

Dal pericolo esterno alle insidie degli interni. «C’era muffa dappertutto e il bimbo di un anno l’hanno ricoverato per intubarlo perché senza ossigeno. E io pure, sente come parlo?, ho i polmoni perforati». Allora, ecco la mossa disperata. Con l’ultimogenito, i gemelli di tre anni e il primo figlio di sette occupa una casa con cucina, bagno e due camerette senza luce e con l’acqua gelida. «Non volevo che andasse così, ma qualcuno mi ha dato soluzioni diverse? Ho fatto domanda per una casa: ma quando me la danno»? La fila dei richiedenti è lunga, e Sabrina ha pochi titoli da far valere. «Il mio compagno è marocchino e senza permesso di soggiorno. Lavoricchia». Forse il sospirato documento gli verrà dato dalla questura la settimana prossima. «Come campiamo? Con i mille euro del mio reddito di cittadinanza e i 300 di assegno per i bimbi che non bastano a niente». Il governo rivede il sussidio, non teme per la sua sopravvivenza? «Che ci diano almeno un lavoro».

Resistenza

Al momento però la preoccupazione è un’altra: lo sgombero dell’immobile ordinato dall’autorità giudiziaria. «Io da qua non esco - scandisce - mi portano fuori in manette o dentro una bara. I figli non possono stare per strada e nemmeno li faccio toccare agli assistenti sociali». Il futuro per la giovane è in ogni caso pieno di incognite. «Vorrei dare una svolta a questa vita, non se ne può più di elemosinare due spiccioli. È un’umiliazione, uno strazio».