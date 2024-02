Casa occupata dopo il ricovero: «Aspetto ancora di poter rientrare» 

Il suo appartamento, liberato dalle forze dell’ordine (lo scorso 17 gennaio) dopo un’occupazione abusiva, non è più sotto sequestro. E lui, Roberto Nocera, il legittimo proprietario, potrà fare finalmente ritorno a casa. La vicenda è quella del pensionato di 80 anni che lo scorso ottobre è uscito dall’ospedale dopo tre mesi e aveva trovato la porta sbarrata, la serratura cambiata, la sua casa occupata. A lui il Comune aveva assegnato quell’alloggio di edilizia popolare in piazza Medaglia Miracolosa 11 oltre 14 anni fa. Da tre mesi ha trovato ospitalità nella comunità L’Aquilone di don Carlo Follesa. Oggi alle 12.30, infatti, Nocera è stato convocato dal Comune (uffici dei Lavori pubblici e dei servizi sociali) per concordare le modalità del rientro. «L’incontro è fissato per questa mattina», conferma Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici, «per discutere con il signor Nocera le modalità del suo rientro, se questa è la sua volontà», aggiunge.

«Sto aspettando questo momento da settimane», dice il signor Nocera. «Da quando mi hanno occupato l’appartamento sono senza indumenti, tutte le mia cose sono dentro quella casa. Non voglio vivere in mezzo a una strada», aggiunge. Costretto a lasciare la propria casa il 31 luglio scorso per andare in ospedale a curare una “perforazione gastrica”, era uscito dopo un intervento chirurgico e una lunga degenza il 3 ottobre; in quel momento Nocera aveva fatto l’amara scoperta. Adesso, il lieto fine: il signor Roberto, che in questi mesi ha trovato ospitalità a Flumini, potrà tornare a casa. «Finalmente», dice, «sono molto contento». ( ma.mad. )

