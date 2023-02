Casa occupata da tre anni, una coppia finisce nei guai 

Si sono introdotti in una casa di Dolianova, hanno sostituito la serratura della porta di ingresso e l’hanno occupata. Nel dicembre scorso, in caserma si è presentata una donna di 68 anni con il figlio 20 anni per denunciare la vicenda. Le indagini affidate ai carabinieri della stazione si sono concluse ora con la denuncia della coppia per occupazione abusiva della casa, furto aggravato, appropriazione indebita, violazione, soppressione e distruzione di corrispondenza. La denuncia è scattata nei confronti di Erika Contini, 25enne di Mandas e Fabrizio Lilliu, operaio, 39 anni di Quartu. Nel marzo del 2020, approfittando di un’assenza dei proprietari, avrebbero occupato la casa.

Dopo aver sostituito la serratura della porta d'accesso, sono entrati all’interno dell’appartamento completamente arredato, con elettrodomestici e suppellettili. Una volta occupata la casa hanno impedito ai proprietari di riprenderne possesso. Dopo che i querelanti avevano provveduto alla cessazione delle utenze domestiche di erogazione di energia elettrica ed acqua, i carabinieri hanno individuato anche un allaccio abusivo alla rete idrica di Abbanoa. I due sono stati pertanto denunciati anche con l’accusa di furto d'acqua. (red. prov.)

