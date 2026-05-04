Casa nella rotonda, spunta il vincolo 

Ultimamente pare che i rapporti tra Soprintendenza e Oristano non siano proprio idilliaci. Prima da Cagliari arriva lo stop (temporaneo) al progetto del mercato civico di via Mazzini, tanto che domani è previsto un incontro tra esperti, amministratori comunali e progettisti per cercare di far partire i lavori che tutta la città reclama ormai da un decennio.

Ora invece arrivano le limitazioni per l’abbattimento dell’ex casello di bonifica rimasto in mezzo alla rotonda che sorge nella Provinciale 1, strada che collega la città a Torregrande e poi alle borgate marine del Sinis. Teatro di diversi incidenti, regno di senzatetto e che adesso si scopre che si può abbattere ma non del tutto per salvare il sito archeologico di Sa Osa, venuto alla luce nel 2008 mentre si costruiva la Provinciale e che da allora giace dimenticato.

La novità

Nella determina a firma del dirigente della Provincia, Giuseppe Pinna, si approva il progetto esecutivo della demolizione dell’ex casello di bonifica e sistemazione della rotonda di Brabau per 120mila euro ma con richieste vincolanti da parte della Soprintendenza. In particolare: «Le opere di demolizione di tutti i manufatti esistenti saranno limitate ai volumi e alle superfici fuori terra; per quanto riguarda la vegetazione presente nell’area, ivi comprese le piante ad alto fusto, si procederà all’eliminazione senza rimozione degli apparati radicali; tutte le attività, comprese quelle di demolizione, si svolgeranno sotto costante monitoraggio di un professionista archeologo», con una spesa per l’esperto di poco meno di 10mila euro. In realtà, i paletti fissati dalla Soprintendenza sono ancora più restrittivi, visto che «non si procederà alla demolizione e rimozione delle fondazioni del fabbricato, dei camminamenti e platee esterne, dei muri di recinzione; non si procederà all’eradicazione delle specie vegetali esistenti; non verranno messe a dimora nuove specie vegetali», scrive lo stesso Pinna alla Soprintendenza dopo aver ricevuto dagli uffici cagliaritani una nota nella quale si “bacchettava” la Provincia «di non provveduto ad acquisire il parere» dello stesso Ente e si sottolineava che «la collinetta circoscritta dalla rotonda preserva la porzione del sito non ancora sottoposta ad indagini archeologiche».

Il motivo

La spiegazione per cui questa demolizione si farà “a metà” (e chissà se il risultato finale sarà migliore delle condizioni attuali) lo spiega la stessa Soprintendenza in una nota del 29 aprile. Gli uffici infatti si ricordano che «la rotonda e il casello insistono sul sito archeologico di Sa Osa, noto per la presenza di un importantissimo insediamento abitativo e produttivo dell’Età del Bronzo, tutelato e perimetrato negli elaborati costitutivi del Puc di Cabras», comune dove sorge la rotonda. A questo proposito val la pena ricordare che «l’importantissimo insediamento» è stato scoperto nel 2008, durante la costruzione della nuova strada tra Oristano e Cabras; che gli scavi sono durati 8 mesi, i reperti trovati sono a Cagliari e che da allora non risultano altri scavi di ricerca.

Tesoro trascurato

Eppure la stessa Soprintendenza sottolinea come «l’insediamento protostorico di Sa Osa costituisce uno dei contesti più rappresentativi delle fasi di vita della media e recente età del Bronzo e della Prima età del Ferro in Sardegna ed è caratterizzato dalla presenza di due edifici contigui e numerose fosse e alcuni pozzi che testimoniano di un insediamento capannicolo con ambienti destinati a funzioni residenziali e produttive. Lo scavo dei pozzi, in particolare, consentì di documentare preziosissimi depositi di materiali vegetali con resti di frumenti duri, legumi e frutti. Questi depositi hanno permesso di conseguire risultati scientifici di straordinaria importanza, che rendono di eccezionale rilievo, nel Mediterraneo occidentale, il potenziale informativo di questo sito archeologico». Peccato che ci si ricordi di Sa Osa solo dopo 19 anni dalla scoperta, quando finalmente la Provincia era pronta a buttar giù la casa nella rotonda.

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