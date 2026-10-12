Casa nella rotonda, fine di un’era 

L’attesa non è finita. Chi si aspettava di vedere le ruspe avanzare lente sul ponte di Brabau è rimasto deluso. L’ex casello di bonifica – più noto come la “casa nella rotonda” – in cima all’incrocio che conduce da una parte a Torregrande e dall’altra a Cabras resiste ancora. Tutto quel che è accaduto ieri intorno alle 9,30 è stata la consegna dei lavori all’appaltatore da parte della Provincia di Oristano presieduta da Paolo Pireddu: solo tra qualche giorno l’attesa (e annunciata) demolizione entrerà nel vivo.

I vicini

Nel frattempo, tuttavia, gli occhi di chi passa o lavora da queste parti restano puntati sul casolare abbandonato ormai da un decennio, riparo di fortuna di vagabondi, punto di riferimento per graffittari e vandali e – fino al 2011 – residenza di una famiglia che ora vive sul litorale. Proprio adesso che ci si prepara a vederlo crollare, tra l’altro, c’è chi sospira pensando che forse l’edificio avrebbe potuto avere un altro destino. «Premetto che da quando siamo qui, dal 2014, l’immobile è sempre stato disabitato – dice Giuliano Manunza, dall’ufficio del distributore di benzina che sta proprio dall’altra parte della strada –, comunque anche quando sarà demolito noi non vedremo le auto provenienti da Oristano perché resterà la collinetta a impedirci la visuale». In effetti il piccolo promontorio al centro dello svincolo non sarà smantellato anche perché la rotonda oltre alla casa ospita l’area archeologica Sa Osa ed è sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza. «Quel che so è che l’edificio è molto robusto, quando un’auto ci finì contro come una freccia la facciata non subì alcun danno. Forse avrebbero potuto valorizzarlo anziché demolirlo e trovargli una destinazione visto che pare la struttura sia molto bella», continua Manunza. Conferma tutto Giuliano Ferrari: «Ci sono dei loggiati interessanti». L’addetto alla pompa del carburante, Pino Orlando, guarda alla casa nella rotonda come a un vicino ingombrante: «Ci aspettavamo le ruspe in mattinata ma non si è visto nessuno. Proprio dietro la casa ogni giorno sorge il sole, un’alba bellissima. Di sicuro quando la butteranno giù, l’orizzonte sarà più libero: nei giorni senza foschia potremo vedere ancora meglio i monti in lontananza, molto in lontananza».

Di passaggio

Al bar nel piazzale al confine con l’area artigianale i tavolini sono quasi tutti occupati. Operai di passaggio e pensionati che bevono il caffè o sorseggiano una birra con calma. «Non ci siamo accorti della casa fino a quando non hanno costruito il ponte, prima da queste parti non ci passava nessuno perché per andare a Oristano da Cabras facevamo la via del Rimedio», dice Nando Meli. «Finché non hanno aperto la nuova strada l’edificio era abitato, prima da una famiglia che poi si è trasferita e poi da un senzatetto che lì aveva trovato un riparo – aggiunge Peppino Pinna –. Comunque che la demoliscano o no, per noi non fa differenza». Ora che i lavori sono stati consegnati si procederà all’accantieramento, l’installazione della recinzione e della cartellonistica, la pulizia e la predisposizione del ponteggio. E ancora: si dovrà attendere l’ok al piano di smaltimento dell’amianto, si rimuoveranno le lastre da conferire in discarica e, solo allora, la casa nella rotonda potrà cadere giù.

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