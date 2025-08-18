Casa nella rotonda, bussano le ruspe 

La storia è unica, in perfetto stile oristanese. Unica perché stabilisce un record, forse di livello nazionale, sicuramente sardo: è l’unica rotonda costruita attorno a una casa.Unica per i tempi: progetto anni Ottanta del Novecento con il sindaco Ignazio Manunza che avviò la costruzione del viadotto sul fiume Tirso, nella zona di Pesaria. Tra pause infinite, soldi che saltavano, promesse in parte mantenute la fine lavori arrivò nel 2011.

La Provincia, che assunse l’incarico di completare il ponte di Brabau, decise alla fine del viadotto di costruire appunto la grande rotonda lasciando in mezzo quella costruzione, in origine un casello di Bonifica. E ora lo stesso Ente di via Carboni ha deciso finalmente di abbattere. Edificio fatiscente, diventato ricovero di senzatetto e vandali, ma anche pericoloso per la circolazione stradale.

La novità

Il dirigente Giuseppe Pinna ha firmato una determina con la quale si definiscono appunto “i lavori di demolizione dell’ex casello di Bonifica e la sistemazione della rotonda di Brabau, nella strada Provinciale 1”.

Il primo atto è la nomina di Antonio Emilio Casula, funzionario tecnico della Provincia, responsabile unico del progetto e la conseguente “prenotazione” di 120mila euro di fondi di bilancio per realizzare l’intervento.

L’obiettivo

«La progettazione ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza stradale e il miglioramento del paesaggio lungo la strada Provinciale 1, che collega il capoluogo alla borgata marina di Torregrande e che risulta essere crocevia di alcune strade verso varie località di pregio turistico – si legge nel Documento di indirizzo alla progettazione a firma appunto di Casula – La progettazione è relativa alle attività di demolizione del casello di Bonifica in località Brabau. Trattasi di un edificio rimasto inglobato all’interno della rotatoria all’incrocio tra la Proviciale 1 e il viadotto “Brabau”. Il casello oggi in disuso e in completo stato di abbandono, sarà oggetto di demolizione completa. Sarà anche l’occasione per un restyling completo della rotonda».

I tempi

Posto che bisogna comunque ottenere autorizzazione paesaggistica, conformità urbanistica, autorizzazione dalla Soprintendenza archeologia, vari nulla osta e verificare anche l’esistenza di sottoservizi, Casula sottolinea che, stipulata la convenzione di incarico, il progettista avrà 30 giorni per presentare tutte le carte.

La pericolosità

Padre, madre e figlia che dal 1998 viveva nell’ex casello Demanio attorno al quale venne costruita la rotonda, lasciò l’immobile a fine 2011. Anche e soprattutto per la pericolosità della stessa rotatoria, nata senza illuminazione e pure mal segnalata. E infatti fu teatro di tanti incidenti con le auto che si schiantavano sull’edificio. Nel 2014 uno di questi schianti si rivelò fatale per una coppia originaria di Villacidro.

