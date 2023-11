Casa natalizia: spettacolo di luce 

Si è rinnovato ieri sera l’ormai tradizionale appuntamento con l’accensione della Casa natalizia di Senorbì. La villetta in via Margotti della famiglia Spig, ha offerto lo spettacolo dell’accensione delle decorazioni che resteranno allestite sino al termine delle festività natalizie. Le creazioni sono opera del padrone di casa, Ignazio Spiga, noto imprenditore e vero cultore degli addobbi luminosi, che regala ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico. «L’obiettivo è sempre lo stesso – ha detto l’imprenditore – regalare un po’ di luce e gioia soprattutto ai tanti bambini». Questo è il 14esimo anno che l’iniziativa si ripete: sono oltre 40 mila le lucine posizionate sul tetto, nelle finestre, nelle terrazze e sugli alberi del vasto giardino. Applausi e tanto divertimento anche grazie all’animazione di Rossano Erriu che ha proposto il suo Topolino in abito tradizionale sardo. (sev. sir.)

