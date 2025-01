Casa museo Dona Maxima, esterni e infissi in sicurezza 

Mettere in sicurezza gli infissi e gli spazi esterni della casa museo “Dona Maxima” che si trova in via Amsicora 21 e che ospita l’associazione culturale “Sa moba sarda”. Con questa finalità l’amministrazione comunale ha messo in bilancio 21.136 euro per provvedere alla manutenzione dell’immobile e in particolare degli infissi esterni realizzati in legno, che presentano importanti fenomeni di degrado.

Questi interventi erano stati richiesti da anni e il presidente Antonio Garau, insieme ai componenti dell’associazione Sa Moba Sarda, ha presentato la richiesta di interventi alla nuova amministrazione: «Dopo la lettera – rimarca Garau - la vicesindaca con l’assessora al bilancio e l’assessore alla cultura sono venuti a fare un sopralluogo nell’immobile. Non c’è un ingresso per disabili, l’ascensore prima non funzionava e gli estintori non venivano revisionati dal 2001 mentre ora sono stati sostituiti. Una delle porte in legno si apriva solo a spallate e un’altra era marcia con infiltrazioni di acqua piovana: una situazione di pericolo per i volontari e per i visitatori. Ci sarà anche una verniciatura degli infissi».

Il sindaco Stefano Altea ha voluto investire in cultura e sicurezza: «A settembre dai soldi dell'avanzo libero avevamo riservato delle somme per le manutenzioni dei musei Dona Maxima e “due Fonderie” a dimostrazione di quanto questa amministrazione sia sensibile alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. In questi mesi è stato anche rimesso in funzione anche l'ascensore del museo». (g. pit.)

