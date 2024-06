Casa Murgia, terminati gli interventi 

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Casa Murgia, tra via Mazzini e via Montevecchio. Gli interventi sono stati necessari per affrontare il grave stato di degrado dell’edificio storico, un tempo dimora del dottor Bruno Murgia, medico condotto degli anni '50 e '60.

Casa Murgia, oggi sede di associazioni, presentava preoccupanti segni di deterioramento strutturale. La relazione dell’Ufficio tecnico comunale, firmata dall’ingegner Mauro Fanari, aveva evidenziato distacchi di materiali dagli intonaci e infiltrazioni d'acqua dovute al deterioramento dell'impermeabilizzazione. Tuttavia, durante i lavori, le associazioni hanno potuto continuare le loro attività poiché gli interventi non hanno coinvolto gli spazi da loro utilizzati.

Soddisfatta Carmen Marongiu, del direttivo dell’associazione “XConoscereXfare”: «Si è intervenuti nel tetto pericolante per la messa in sicurezza. Internamente, però, non sono ancora stati eseguiti i lavori necessari per permettere ad altre associazioni di utilizzare le stanze vuote. Sappiamo che tante associazioni in paese sono in cerca di una sede e Casa Murgia potrebbe soddisfare questa esigenza. Rimangono ancora molte cose da fare compresa la pulizia post interventi».

L’assessore ai lavori pubblici, Marcello Serru, ha spiegato che i lavori eseguiti, dal costo di 36mila euro, sono stati finanziati da fondi extra comunali per infrastrutture sociali. «Un ulteriore finanziamento per la progettazione di interventi più ampi è in corso di redazione per salvare definitivamente l’edificio», ha chiarito Serru. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA