Casa Murgia, rischio crolli: lavori d’urgenza 

Casa Murgia, dimora storica di Guspini, versa in uno stato di degrado tale da sollevare preoccupazioni per la sua stabilità strutturale. Situato tra via Mazzini e via Montevecchio, l’edificio ospita diverse associazioni locali che, per fortuna, non rischiano di dover abbandonare i locali. Il sindaco Giuseppe De Fanti ha emesso un'ordinanza volta a garantire la messa in sicurezza dell’edificio, che prevede la demolizione della loggia di accesso ai locali su Via Mazzini e interventi urgenti di manutenzione alle impermeabilizzazioni delle coperture e delle facciate al fine di eliminare i potenziali pericoli.

I problemi

L’ordinanza è stata necessaria poiché l’edificio è situato in una zona soggetta a vincoli ed era urgente intervenire immediatamente. Da quanto evidenziato nella relazione prodotta dall’Ufficio tecnico del Comune e firmata dall’ingegner Mauro Fanari, Casa Murgia presenta segni di degrado sia interni che esterni causati dal tempo, dai fattori climatici e dalla mancata manutenzione nel corso degli anni, con il distacco di materiali dagli intonaci nella corte e lungo la strada, oltre a gravi infiltrazioni d’acqua dalla copertura, causate dal deterioramento dell’impermeabilizzazione esistente. L’assessore ai lavori pubblici, Marcello Serru, ha confermato l’urgenza di interventi di manutenzione: «I lavori sono già in corso grazie a un finanziamento ottenuto per tale scopo. Attualmente sono disponibili 36mila euro. Abbiamo avuto un ulteriore finanziamento per la progettazione di interventi più ampi e complessivi che sono in corso di redazione da parte dei progettisti incaricati e ci auguriamo che arrivino anche i fondi conseguenti per effettuare i lavori necessari e salvare l’edificio».

Il territorio

Le associazioni ospitate a Casa Murgia, nonostante i lavori in corso, possono continuare le proprie attività senza dover sgomberare i locali, come confermato dalla presidente dell’associazione XconoscereXFare, Clelia Atzori Uras, che ha sede nell’ala di Casa Murgia la cui corte corrispondente è soggetta ai lavori urgenti: «Gli spazi assegnati sono funzionali alle nostre esigenze, infatti siamo attivi nell’organizzazione di manifestazioni, come la nostra classica passeggiata in ricordo delle Cernitrici il 4 maggio, oppure varie attività estive in via di definizione».

