Casa Murgia da un anno resta senza una gestione diretta 

Casa Murgia è rimasta senza assegnatario ormai da un anno. L’associazione culturale Caleidoscopio, che gestiva lo storico edificio nella centralissima Via Dante angolo via Petrarca, diventato di proprietà comunale dopo un lascito ereditario e successivamente trasformato in museo, ha rinunciato per motivi economici.

Lo spiega la presidente Clelia Atzori: «Dpo due anni di gestione, dal 2020 al gennaio del 2023, Non siamo stati più in grado di autofinanziarci, cioè di pagare l’energia elettrica , l’acqua e la polizza assicurativa che ci chiedeva il Comune a garanzia della convenzione. Questo malgrado fornissimo un importante servizio alla comunità garantendo l’apertura della casa storica in occasione di mostre e di visite delle scolaresche».

Attualmente l’immobile raccoglie, ordina, conserva ed espone oggetti di interesse storico, recentemente ha ospitato rassegne culturali e presentazioni di libri. Nella corte interna esiste anche un rifugio antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale.

« La casa oggi - chiude la presidente Atzori – è comunque visitabile in occasione della manifestazione Monumenti Aperti». (m. s.)

