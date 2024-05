Casa Masala, presto la gara d’appalto 

Importanti novità sul completamento della riqualificazione di Casa Masala, l’edificio storico in via Giulio Cesare che diventerà un centro diurno integrato e di aggregazione sociale. Dopo che a marzo è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo ed esecutivo, adesso la palla è passata nelle mani della Città metropolitana, che è pronta ad avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, che dovrebbero partire verso fine luglio. Entro ottobre la struttura potrebbe essere aperta al pubblico con i nuovi servizi. Ospiterà attività culturali, ricreative, sportive, ludiche ed educative con bambini, giovani, disabili e anziani. È questa l’idea che il Comune ha in mente per Casa Masala.

Il progetto

A essere interessata dalla riqualificazione (330mila euro l’importo dei lavori, tutti fondi del Pnrr) è la parte dell’edificio non ancora agibile. Nel 2020 il piano terra, che era stato precedentemente ristrutturato, era stato utilizzato per la campagna di tamponi anti-Covid. Ora il Comune vuole rendere utilizzabile tutto l’edificio affinché diventi un punto di riferimento per tante iniziative di aggregazione sociale. Casa Masala è sempre stata considerata molto importante dai monserratini, ma per anni non era agibile perché c’erano infiltrazioni d’acqua e il tetto era da rifare. Versava quindi in pessime condizioni e si sono resi obbligatori svariati interventi importanti per rimettere a posto la parte messa peggio.

Si cercherà un gestore

Lo stesso discorso vale per questo secondo lotto, sul quale si interverrà dopo l’affidamento dei lavori da parte della Città metropolitana: non poteva essere riaperto al pubblico in quanto non c’era l’agibilità e nemmeno i requisiti igienico-sanitari. Dopo la ristrutturazione, l’intero edificio sarà poi affidato tramite una manifestazione d’interesse a chi vorrà gestirlo, per organizzare attività di volontariato e associazionismo.

Attività per tutte le età

Il Comune punta a far sì che nella nuova Casa Masala ci siano attività ludiche destinate ai bambini, laboratori anche a carattere permanente, attività sportive, allestimenti di mostre, conferenze, dibattiti, corsi, attività di informazione e formazione e servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili. Si sta inoltre pensando di creare una zona che potrà essere dedicata alla collaborazione tra le persone anziane e gli studenti universitari. L’auspicio del Comune è che a breve, fra qualche mese o al massimo entro ottobre, le persone avranno questa struttura di nuovo a disposizione con tanti nuovi servizi per i cittadini.

