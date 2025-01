Casa Masala, entro l’anno l’apertura del centro per anziani 

La riapertura di Casa Masala alle battute finali. Dopo la conclusione dei lavori per l’agibilità totale, le porte dell’immobile di via Giulio Cesare si potranno riaprire quest’anno. Arriverà, finalmente, l’atteso centro diurno per anziani, come richiesto dagli ex proprietari della dimora al momento del lascito, ma ulteriori spazi saranno destinati anche ad altre funzioni.

«Stiamo predisponendo la gara d’appalto, ci auguriamo di chiudere in un paio di mesi questa fase di preparazione, poi arriverà la manifestazione d’interesse per l’affidamento», annuncia il sindaco Tomaso Locci, consapevole dell’importanza della struttura per la città. «Trattandosi di un immobile di tipo sanitario dobbiamo stare attenti al tipo di gestione da indicare. Ma avendo messo soldi per recuperare altro spazio, potranno esserci anche ulteriori destinazioni d’uso». Non solo un centro diurno integrato, quindi, ma un vero e proprio luogo di aggregazione, che potrebbe ospitare anche bambini, studenti e persone con disabilità. L'edificio ha ottenuto l’agibilità totale nel 2024, dopo l’intervento da 330 mila euro, aggiudicati con il Pnrr, con cui era stata ristrutturata tutta la parte non ancora a norma. Fino ad allora, infatti, la casa era stata aperta solo al piano terra, in occasione dell’emergenza covid, per effettuare gratuitamente i tamponi. «La struttura aveva un’agibilità solo parziale, il resto dell’edificio necessitava di interventi importanti: c’erano infiltrazioni, la muffa alle pareti, l’ascensore non funzionante», continua Locci. «Non è vero, come dicono, che avremmo potuto aprirla prima».

