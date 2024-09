Casa Ligas ospita l’arte della ceramica 

Visite guidate, opere in ceramica e reperti archeologici in mostra nel cuore del centro storico di Selargius. A ospitare l’iniziativa - organizzata dalla Fondazione Claudio Pulli in collaborazione con il Gruppo archeologico selargino, e il patrocinio del Comune - è in questi giorni Casa Ligas, la storica dimora campidanese di via Rosselli per anni sede della vestizione della sposa in occasione dell’Antico sposalizio selargino. Per ammirare le opere in ceramica - e non solo - dei maestri Pulli, c’è tempo sino al 30 settembre, con la serata finale dedicata al laboratorio di ceramica cardiale. In vetrina anche le riproduzioni di alcuni reperti storici rinvenuti nell’Isola. Una delle tante iniziative organizzate in città dalla famiglia di ceramisti con sede in via Togliatti, lì dove dal prossimo mese inizieranno anche le lezioni con la scuola di ceramica e altre arti: docenti principali Nanni e Roberto Pulli, che saranno affiancati poi da altri professionisti.

