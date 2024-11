Casa Ligas apre le porte alla città 

Ogni angolo profuma ancora di vita quotidiana, racconta pezzi di storia di famiglia e di quello che ai tempi era un paese, poi diventato città. Un gioiello nel cuore del centro storico di Selargius, Casa Ligas, che per la prima volta apre il suo portale azzurro cielo ai selargini nel periodo pre natalizio. E per il futuro l’idea è quella di trasformare la vecchia abitazione di via Rosselli in una casa museo. «Un patrimonio di famiglia che vogliamo condividere con tutti», dice Gigi Ligas, proprietario insieme alla moglie Maria Forresu dell’antica dimora selargina.

Un secolo di vita

Alle spalle c’è oltre un secolo di vita. «Alcune parti di casa risalgono addirittura a fine ‘800, mio padre l’acquistò nel 1925 dalla famiglia Badas che abitavano qui accanto», ricorda Ligas. Quella di via Rosselli è sicuramente una delle case più antiche di Selargius, dove il tempo sembra quasi si sia fermato. Il camino che ai tempi era prima di tutto l’angolo cottura, oltre che punto di ritrovo fra genitori e figli nelle sere invernali. Le pentole in ferro smalto tutte blu, tovaglie con pizzi e merletti, stanze incorniciate da affreschi e pavimenti antichi, con tutto il corredo di famiglia esposto nelle pareti. E poi c’è la cantina, dove si produceva il vino, con il pozzo al centro della corte interna della casa. «Abitavamo qui sino a tre anni fa», raccontano marito e moglie, lui impiegato all’Università ormai in pensione e lei sarta esperta. «Poi ci siamo costruiti un appartamento sopra dove ora viviamo, ma nel cortile trascorriamo sempre gran parte dell’estate».

Nel frattempo la parte storica continua a vivere. «Cerchiamo di tenere sempre tutto in ordine e pulito, qui ho trascorso tutta la mia vita e vorrei che restasse come testimonianza della storia cittadina, oltre che di quella della mia famiglia», sottolinea Ligas. Da qui la decisione di aprire le porte e trasformare la dimora in una casa museo. «Per tanti anni è stata la cornice delle tappe più importanti del Matrimonio selargino, sino al 2023», ricorda ancora Ligas. «Da quest’anno hanno deciso di utilizzare Casa Cara», dice senza nascondere la delusione: «Pazienza, noi continueremo comunque a mettere in mostra questa dimora storica con altre iniziative».

Il programma

Il programma è già pronto, organizzato dall’Associazione culturale archeologia sarda - Acuas - insieme ai proprietari della casa. Con loro ci sarà Maria Giusta Pittau che farà da guida durante le visite a Casa Ligas. Tre fine settimana in calendario - dal 6 all’8 dicembre, dal 13 al 15, e dal 20 al 22 - per un “Natale sotto l’albero della tradizione”, titolo scelto per l’evento. «Questa casa non può restare chiusa, merita di essere conosciuta da tutti. Anche questo significa fare cultura, tramandare le tradizioni e conservare le radici di Selargius», dicono Claudio Puddu e Nanni Pulli, in prima linea nell’organizzazione del calendario di iniziative. Ci sarà un enorme albero di Natale nel cortile, poi spazio a laboratori di ceramica, animazione teatrale e folcloristica, esposizioni artistiche, degustazioni, balli e visite alla scoperta della storica dimora.

