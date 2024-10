«Casa incenerita? La occupiamo noi» 

Le ceneri nell’appartamento erano ancora calde, da alcuni arredi anneriti si levava un filo di fumo, ma questo non ha fatto esitare una potenziale coppia di inquilini abusivi a Carbonia : «Sapete se chi c’era prima deve tornare? Adesso ci potremmo venire noi».

Il rogo

Via Sanzio, quarto piano dell’alloggio di un palazzo popolare di Area che tre sere fa è stato distrutto da un incendio appiccato volontariamente da uno dei due occupanti abusivi: nessuno si è fatto male per fortuna e i protaginisti dell’episodio, un uomo e una donna, ora stanno altrove. Ma ieri mattina qualcuno non si è perso d’animo: ha saputo che l’appartamento era vuoto e ha cominciato a sondare il terreno: «Era una giovane coppia, è venuta verso le 9 per dare un’occhiata – racconta Donatella Salaris, pensionata, residente in un palazzo limitrofo a quello in cui è stato appiccato l’incendio – non l’hanno detto chiaramente ma ci stavano facendo un pensierino: del resto nel rione ci sono almeno altri dieci alloggi vuoti oppure occupati illegalmente». Quanto accaduto pochi giorni fa in via Sanzio, dove appunto un appartamento è stato incendiato (forse al culmine di un litigio) dagli occupanti illegali è l’immagine plastica di come ad Area (e non solo) sia sfuggita di mano la situazione: ci sarebbero diverse decine di alloggi in parte vuoti in parte occupati in modo abusivo anche da chi proviene da paesi limitrofi o da altre realtà abitative totalmente votate all’anarchia. Come l’ex palazzina delle Fs di Caput Acquas, in cui sarebbe stato residente uno degli occupanti dell’alloggio incendiato in via Sanzio (di cui i vigili del fuoco hanno dichiarato l’agibilità). Due anni fa in una riunione fra Comune, Fs e Prefettura era stato garantito un intervento di ripristino della legalità nella palazzina un tempo sede della stazione ferroviaria, che è ancora completamente circondata dal degrado. Ci sono sei appartamenti.

La mappa

Ma basta fare un giro in altri rioni di Carbonia per completare una mappa quasi dettagliata delle case “border line” che stridono con la graduatoria di centinaia di famiglie che aspettano un tetto: «La vede quella al terzo piano e quella al quarto del palazzo di fronte? – indica Paolo Cogoni, anziano residente in via Sanzio – Sono chiuse da un anno: Area aveva murato gli ingressi, poi ha tolto i mattoni ma le finestre sono rimaste aperte e gli appartamenti sono diventati rifugio di uccelli». Non meglio la situazione nei palazzi di via Dalmazia, dove si attende la consegna di alcuni alloggi sottoposti a manutenzione. «Area – ha ribadito più volte il sindaco Pietro Morittu – dovrebbe consegnarci entro l’anno almeno due appartamenti: li aspettiamo perché la graduatoria di assegnazione deve scorrere». Sulla questione della gestione delle case la dirigenza distrettuale Sulcis Iglesiente di Area non replica. Ma in città monta la protesta anche di chi si è visto inviare in ritardo i conguagli degli affitti, con punte anche di migliaia di euro.

