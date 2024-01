Casa inagibile dopo le fiamme, scatta la solidarietà 

La casa non è ancora agibile. I segni dell’incendio che la sera di Capodanno ha gravemente danneggiato il primo piano di una villetta in via Sardegna sono ancora ben visibili, i funzionari dei vigili del fuoco hanno firmato una diffida a non stazionare nell’edificio dove sono ancora presenti elementi di pericolo. Sono in corso gli accertamenti per individuare l’origine del rogo che potrebbe essere partito da un problema ai pannelli fotovoltaici. La famiglia che ci vive intanto ha iniziato la conta dei danni causati dal fuoco, dal fumo e anche dall’acqua utilizzata per domare l’incendio.

L’allarme lunedì sera quando marito, moglie e tre figli si sono accorti del fumo e delle fiamme che in pochi istanti hanno avvolto gli arredi e il tetto in legno. Sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza lo stabile. «Siamo vicini a questi nostri concittadini – commenta il sindaco Franco Velio Melas – è stata una disgrazia ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Adesso come amministrazione stiamo cercando di sostenerli anche economicamente, il danno è notevole». Si pensa anche a qualche iniziativa di solidarietà da parte di tutta la comunità. ( v.p. )

