«Casa in Trexenta  contro il logorio della vita moderna» 

Professor Carlos Del Rio Barreto, in pensione da qualche anno, dopo aver insegnato lingue tra Cagliari (20 anni fa), Roma, Padova e Bologna, è tornato in Sardegna «per cercare di restituire all’Italia il bene che ho ricevuto sotto forma di insegnamenti vari e assortiti, e sta cercando casa a Gesico o dintorni. Si è rivolto anche al Municipio. «Il ritorno alla natura, lontano dalla città, è il mio modo di spiegare alle generazioni future che bisogna prendere il meglio del passato per guardare al futuro».

Mandas. Hanno venduto casa e impresa edile con sede legale a Maiorca, in Spagna: 33 anni lui, Bradley Patrick Campbell (madre tedesca, padre inglese), 32 lei, Erica Hestir Garbuth (olandese), volevano vivere solcando i mari di tutto il mondo a bordo di un catamarano. Il terzo figlio in arrivo ha modificato i loro piani: hanno acquistato casa (storica) a Mandas e contano di restare in Sardegna almeno sino a quando i loro tre bambini (6, 3 e zero anni) completeranno gli studi.

Diversamente innamorati della Trexenta, sono tre storie che non fanno tendenza vista l’esiguità dei numeri. Sono semi che magari attecchiranno e germoglieranno, oggi comunque da coltivare.

A Mandas

Bradley ed Erica si sono ambientati benissimo nell’ex Ducato: «I nostri bambini vanno a scuola, noi ci stiamo occupando della ristrutturazione della casa. Siamo capitati a Mandas grazie a un’agenzia immobiliare on line. Cercavamo una casa singola, storica, con un ampio giardino, volendo investire una cifra giusta, non uno sproposito. La ricerca ha prodotto come primo risultato Mandas: eccoci qui. Siamo venuti in Sardegna a visitare l’ex villino della famiglia Carboni Boi, è stato amore a prima vista. Ma prima di acquistarla, abbiamo voluto vedere altre dimore vicine al mare: in Ogliastra, a Sant’Antioco. Alla fine ogni volta ci ritrovavamo a fantasticare su questo villino, così abbiamo fatto il grande passo. Perchè Mandas? La casa, bella come la cercavamo noi, l’abbiamo pagata quanto basta, si mangia bene, la gente è accogliente, possiamo portare avanti i nostri progetti su Internet».

Gesico e dintorni

Più filosofica la scelta del professor Del Rio: «Premessa, io la casa non l’ho ancora trovata, ma Gesico mi sembra il posto giusto per vivere come vorrei. Sto cercando una comunità che sia accogliente, dove i vicini si aiutino. Io ho la mia pensione, sia chiaro, ma vorrei, che ne so, insegnare lingue o meditazione senza avere in cambio denaro, piuttosto marmellate oppure legna per il caminetto, uno scambio equo. Ho imparato lo shaitzu da Yuji Yahiro e joga da Noelle Perez Christiaens, alla mia età sono arrivato a pensare che esiste una vita al di là delle multinazionali, anzi, che le multinazionali ce la stanno distruggendo. Via dalla città, ritorniamo alla vita semplice dove chi vuole mangiare carne alleva un capretto e se ne ha il coraggio poi lo uccide e lo fa arrosto. Io no, ma questo è il concetto».

A Siurgus Donigala

Più a lungo termine il progetto di vita di un gruppo di fiamminghi. C’è chi in patria fa l’avvocato, chi il notaio, chi l’ingegnere. «Si sono innamorati di questo angolo interno della Sardegna», spiega Luca Perra, ci vengono sempre più spesso, erano in paese anche per il fogarone di sant’Antonio. Hanno acquistato casa e hanno investito in un centro benessere e in un B&B in costruzione. Amano i sapori veri, le persone autentiche, la natura incontaminata, le passeggiate in montagna o ai bordi del lago. Il filo diretto Belgio-Trexenta sta diventando realtà».

