Casa in fiamme: salve madre e figlia 

Momenti di panico nel centro di Nuoro, in via Sassari, per un incendio divampato prima delle 22 di giovedì. Le fiamme sono partite da un caminetto, per poi propagarsi rapidamente alla cantina rustica dell’abitazione. All’interno c’erano una donna di 92 anni e sua figlia, che fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo senza riportare danni grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Fiamme in casa

L’allarme è scattato alle 22. Forse le due donne avevano provato a spegnere il caminetto nella cantina prima di andare a letto, ma evidentemente la legna ha ripreso vigore e una scintilla è finita sopra una poltrona sistemata poco distante. In un attimo le fiamme si sono propagate a un divano e poi alla cucina. Il fumo nero ha invaso la stanza. Subito dopo l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri, che hanno prontamente preso in mano la situazione per evitare che l’incendio si estendesse. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le fiamme sono state domate in breve tempo. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte. Nonostante il grande spavento, il rapido intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio.

I precedenti

Tre giorni fa, ad Oliena, una famiglia ha rischiato di rimanere intossicata dall’incendio domestico scaturito da una stufetta. Il 2023 invece era stato un anno terribile, con ben due morti domestiche in città. A gennaio un pensionato di 70 anni, Giampiero Cancedda, era morto del rogo nella sua abitazione di via Catte: il palazzo fu evacuato. L’uomo aveva dimenticato una stufa accesa e aveva tentato poi di estinguere il rogo con una bacinella. La moglie si era salvata perché era fuori città. Nel dicembre sempre del 2023, un’altra tragedia, quando in via Urbino un disabile, Sergio Nardelli, era morto a causa delle esalazioni di fumo di un incendio innescato dalle fiamme del caminetto che si erano propagate a un divano. La madre tentò disperatamente di trascinarlo fuori ma era rimasta ustionata. L’incidente aveva suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona. L’intervento tempestivo dei soccorsi aveva evitato danni irreparabili. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza domestica, soprattutto durante i mesi invernali.

