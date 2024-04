Casa in fiamme, paura nella notte 

Tanto spavento ma, per fortuna, nessun ferito. Si sono vissuti momenti di paura ieri a Dolianova, in via Lussu, dove alle 3.30 del mattino si è sviluppato un incendio in una palazzina di tre piani.

Il rogo, partito all’improvviso, ha minacciato le case vicine. Solo dopo due ore è stato domato dalle squadre dei Vigili del Fuoco inviate dalla centrale operativa di Cagliari. Le fiamme, probabilmente per un cortocircuito, sono partite dal contatore situato nell’atrio di ingresso della palazzina.

L’allarme

E’ stato uno degli inquilini dell’appartamento al primo piano, Louis Heijnens, di 22 anni, ad accorgersi del rogo dopo aver sentito un botto provenire dal piano terra. Era ancora sveglio quando il fumo ha cominciato a salire verso i piani più alti. Il ragazzo si è calato dal balcone provando a spegnere le fiamme con un getto d’acqua. Un intervento provvidenziale che ha consentito di limitare i danni: l’incendio si è esteso ai piani superiori interessando solo le pareti esterne e gli infissi.

Nessuno, per fortuna, si è fatto male: Heijnens e un’altra persona che si trovava al momento nello stabile non hanno riportato danni e per loro, dopo un’accurata visita sul posto dei sanitari del 118, non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Le fiamme hanno anche risparmiato i locali commerciali del piano terra. L’intera area è stata messa in sicurezza e bonificata dai Vigili del Fuoco.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Dolianova per i rilievi di rito. Militari che, su richiesta dei proprietari dello stabile, sono dovuti tornare in tarda mattinata in via Lussu per soccorrere alcuni cani che si trovavano nel cortile della palazzina, tre rottweiler e tre cuccioli, uno dei quali gravemente ferito dopo essere stato aggredito da uno dei molossi.

Secondo una prima ricostruzione, gli animali che si trovavano in aree separate, all’interno nel cortile, si sarebbero spostati in uno spazio comune proprio perché spaventati dalle fiamme. Solo allora uno dei rottweiler avrebbe aggredito la mamma dei cuccioli e ferito gravemente uno dei suoi piccoli. Gli animali, dopo essere stati visitati da un veterinario della Asl di Cagliari, sono stati consegnati agli operatori del canile Shardana di Selargius dove saranno tenuti in custodia in attesa di essere restituiti al legittimo proprietario, al momento assente da Dolianova.

