Casa in fiamme in via Pescivendoli 

Mattinata di paura, ieri mattina a Iglesias, per un’abitazione andata a fuoco nel centro storico della città.

Il denso fumo che fuoriusciva dall’appartamento del secondo piano di una palazzina di via Pescivendoli, ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che hanno immediatamente dato l’allarme. La chiamata ai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è arrivata poco dopo le 8, contemporaneamente sono stati allertati i carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando di via Cattaneo e, in via precauzionale, l’ambulanza del 118.

All’arrivo dei vigili del fuoco, la via è stata transennata per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato un appartamento del secondo piano, abitato da un uomo di Iglesias, che fortunatamente non si trovava in casa. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero stabile, limitando i danni ad alcune camere dell’abitazione interessata.

L’intervento di spegnimento, durato alcune ore, è stato seguito poi dalle indagini per capire cosa possa aver provocato il rogo ma, al momento, non sono stati trovati elementi utili per determinarne le cause. La situazione è ritornata alla normalità poco prima delle 11, al termine delle operazioni di bonifica. Tuttavia l’appartamento è stato posto sotto sequestro in attesa di nuovi accertamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA