Casa in fiamme dopo la vincita al Lotto 

Prima hanno spaccato la finestra del soggiorno con un blocchetto di cemento, poi all’interno della stanza hanno versato liquido infiammabile. E alla fine hanno appiccato il fuoco.

Questa dovrebbe essere la dinamica dell’attentato compiuto venerdì a Terralba, intorno alle 23: le fiamme alla fine hanno divorato parte di una villetta in via Sicilia.

Il caso

Il proprietario è Battista Manis, titolare nell’Isola di diverse tabaccherie. Lo stesso che pochi giorni fa giocando al Lotto nella sua rivendita di via Marceddi, sempre a Terralba, ha vinto 150mila euro. E l’attentato, secondo lui, è collegato proprio a quella fortunata circostanza.

Da ieri mattina sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione locale. Saranno le telecamere presenti nella zona ad aiutare le forze dell’ordine a risalire ai colpevoli. Perché che ci siano colpevoli è indubbio, visto che l’origine è dolosa.

Le fiamme

Sul posto venerdì notte sono arrivati subito i vigili del fuoco avvistai dai vicini di casa. In quel momento all’interno dell’abitazione fortunatamente non era presente nessuno. Anche lo stesso Manis, arrivato poco dopo, era fuori per lavoro.

Le fiamme in venti minuti hanno distrutto diverse aree dell’abitazione, in cenere tanti mobili. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti.

La famiglia ora si è trasferita nella dependance della proprietà, dove fortunatamente le fiamme non sono arrivate. Con la benzina è stato appiccato il fuoco anche in diverse zone esterne della villetta, e nel giardino.

Lo sfogo

L’imprenditore di Terralba ieri ha deciso di sfogarsi sui social. Come del resto aveva fatto anche quando aveva vinto i 150mila euro, pochi giorni fa, puntando alcuni numeri al Lotto.

Sulla sua pagina Facebook ha postato un video per mostrare la casa distrutta. E non è mancato un lungo sfogo.

«Questo è quello che hanno fatto a casa mia - ha detto Battista Manis - l’invidia, la gelosia e la cattiveria. Colui che ha compiuto questo gesto sarà consegnato alla giustizia in due giorni. Credo nelle istituzioni e nella forza di volontà».

