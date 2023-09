Momenti di paura ieri pomeriggio per un incendio divampato nel centro del paese. Secondo quanto accertato il rogo è partito in un cortile di via San Simmaco, la strada principale del paese, e poi si è esteso al resto della casa. Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e l’autobotte. Dopo alcune ore il rogo è stato domato e l'area messa in sicurezza; non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri.