Casa in cenere, famiglia in salvo 

I sacrifici di una vita in fumo. In pochi minuti hanno perso tutto: casa, arredi, effetti, vestiti e persino i documenti e i libri di scuola. Dell’abitazione in via Nuoro, a Bonarcado, è rimasta solo una facciata annerita e intorno i nastri bianco e rossi dei vigili del fuoco. L'incendio, divampato all’alba di ieri, è stato devastante e soltanto la prontezza di riflessi del padre ha evitato la tragedia. L’uomo è riuscito a mettere in salvo la moglie, le sue bambine di 3 e 6 anni, l’altra figlia 15enne e il ragazzo di 16. Adesso per aiutare la famiglia si è mobilitata tutta la comunità a iniziare dalla sindaca, Annalisa Mele, e dal parroco don Emanuele Lecca.

Il rogo

L’odore acre del fumo ha invaso la casa. Erano da poco passate le 6 quando il padre, un meccanico di 40anni, è stato svegliato bruscamente: intorno fumo e le fiamme già alte e minacciose. Senza perdere nemmeno un secondo, ha pensato a mettere in salvo la famiglia e poi ha chiamato i soccorsi. In via Nuoro sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e un’autobotte con serbatoio della sede centrale di Oristano. I vigili hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, poi le operazioni di bonifica andate avanti per tutta la mattinata. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato da una fuga di gas. Non è chiaro se ci sia stata anche una piccola esplosione, i vicini hanno riferito di aver sentito un boato e poi le fiamme. Di certo in via Nuoro si è scatenato l’inferno: i danni sono ingenti in entrambi i piani dell’abitazione, anche una parte del tetto é collassata. E della casa, che era stata acquistata e semi-ristrutturata di recente, non resta nulla.

La solidarietà

«Fortunatamente nessuno è rimasto ferito – commenta la sindaca, Annalisa Mele – ma questa famiglia ha perso tutto. Stiamo cercando una soluzione, abbiamo contattato anche Area per mettere a disposizione un alloggio e far fronte all’emergenza».

Tutta la comunità si è mobilitata, il parroco don Lecca ha allestito un punto di raccolta di beni di prima necessità, prodotti per l’igiene, indumenti e arredi nella parrocchia di san Romualdo abate dalle 15 alle 19.

Inoltre è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, e già in poche ore sono stati donati oltre diecimila euro. «Anche una piccola goccia può servire a dare speranza e a rendere di nuovo felici questi nostri amici che vivono nella nostra comunità di Bonarcado», ha precisato il sacerdote.

