Casa in affitto, ecco l’aiuto  del Comune 

È stato pubblicato il bando per ottenere un contributo per il canone di locazione a Monastir. Possono fare richiesta tutti i cittadini in possesso di un contratto di affitto per una casa all’interno del paese utilizzata come abitazione principale.

I richiedenti saranno divisi in due fasce in base all’Isee del proprio nucleo familiare: chi ha un reddito di circa 16 mila euro otterrà un contributo di massimo 3 mila euro, per coloro che hanno un reddito di circa 17 mila euro il sostegno non potrà superare i 2.500 euro circa. Al termine del bando, fissato per il 30 settembre, il Comune formulerà una graduatoria distinta per fasce in cui sarà data priorità ai nuclei familiari con reddito basso e con un’elevata incidenza del canone sull’Isee.

Le domande dovranno essere inviate via mail all’indirizzo protocollo.monastir@legalmail.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo.

