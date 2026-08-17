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Ghilarza.
18 agosto 2026 alle 00:08

Casa Gramsci si apre alla ricerca 

La Fondazione incassa 700mila euro per creare un Centro studi nell’ex mercato 

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Il polo museale dedicato a Gramsci si arricchisce di un nuovo tassello. L’anno prossimo la Fondazione Casa museo Antonio Gramsci riceverà 700mila euro destinati alla realizzazione del Centro studi e ricerca a Ghilarza.

Il progetto

Le risorse saranno destinate alla riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile di circa 400 metri quadrati, già sede del mercato civico, acquistato dalla Fondazione nel dicembre 2025 e situato in corso Umberto I, adiacente alla Casa museo e al Polo museale. Il progetto prevede la realizzazione di un Centro studi integrato con gli spazi museali esistenti. Al suo interno troveranno posto una sala per conferenze e proiezioni, spazi per mostre, una biblioteca, un archivio documentale, una mediateca, sale studio e locali destinati al deposito museale e agli uffici amministrativi.

Il commento

«Antonio Gramsci rappresenta una parte fondamentale della storia culturale, politica e dell’identità della Sardegna e un patrimonio che va ben oltre i confini dell’isola e dell’Italia – sottolinea il consigliere regionale Salvatore Cau, che ha firmato un emendamento alla variazione di bilancio per ottenere i soldi – La sua opera continua a essere studiata in tutto il mondo, discussa e capace di parlare alle nuove generazioni. Per questo non dobbiamo limitarci a custodire i luoghi della sua memoria, ma dobbiamo renderli vivi, aperti alla ricerca, al confronto e alla conoscenza. Realizzare a Ghilarza un Centro studi permanente crea le condizioni perché il pensiero di Gramsci continui a essere approfondito e trasmesso».

Polo museale

La Casa museo, nella quale Gramsci visse dal 1898 al 1911, è stata dichiarata bene di interesse storico, culturale e artistico nel 2016 e poi monumento nazionale. Il nuovo intervento prosegue il percorso di ampliamento del Polo museale, la cui prima parte è stata inaugurata il 27 settembre 2025. «Ringrazio l’onorevole Cau per la sensibilità e la determinazione con cui ha sostenuto questo progetto, e tutto il Consiglio regionale – sottolinea Caterina Pes, presidente della Fondazione – Questo finanziamento premia un’idea di cultura viva: quella di una Casa museo che non si limita a custodire la memoria di Gramsci, ma la trasforma in ricerca, formazione, incontro tra generazioni e territori. Il nuovo Centro studi permetterà a Ghilarza di diventare un punto di riferimento permanente per chi continua a interrogarsi sull’attualità del pensiero gramsciano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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