Casa, gli under 36 tornano in città 

Il numero di chi compra casa in città torna a crescere. E, novità di questa stagione, cresce anche quello dei giovani under 36 che sono riusciti ad acquistarla nei primi undici mesi del 2024. Si potrebbero così sintetizzare i risultati dell’analisi compiuta dalla Fiaip nel suo ultimo rapporto sul mercato immobiliare di Cagliari (realizzato dall’Osservatorio Immobiliare 2024 sulla Città metropolitana). Un mercato che vede da un lato transazioni in crescita del +7% nell’ultimo anno, con un aumento significativo nel settore residenziale, dall’altro prezzi (2.455 euro in media a metro quadro) che salgono (seppure di poco) in tutti i quartieri. La domanda di abitazioni, trainata dalla riduzione del tasso di interesse dei mutui, si registra un po’ ovunque. E la fascia d’età più attiva nella compravendita è proprio quella dei 18-35 anni. «Grazie alle garanzie che fornisce per loro lo Stato, e non più un familiare, di solito un genitore, i giovani tornano ad acquistare casa anche in città», spiega Giorgio Sabeddu, presidente provinciale della Fiaip che ha curato la ricerca con il delegato all’Osservatorio immobiliare Pierluca Danaro. «L’altro traino, quest’anno, è rappresentato dagli acquisti a scopo di investimento», perché nel confronto con l’inflazione l’investimento immobiliare risulta vincente,aggiunge.

Le zone

Quasi indistintamente e in tutti i quartieri, la crescita dei valori degli immobili si conferma ovunque. In centro la media è di quasi 2700 a metro quadro, se ci si sposta a Bonaria e Monte Urpinu bisogna metterne nel conto quasi tremila. Il mercato in città, insomma, ha il vento in poppa.

Prendiamo per esempio le quotazioni immobiliari di una zona “periferica” come Pirri, «dove si registra il maggior numero di compravendite», spiega ancora Sabeddu, qui non si compra per meno di 2300 euro a metro quadro. A Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace si risparmia un pochino: qui infatti la media dei prezzi a metro quadro si aggiorno poco sotto i 2000 euro. E se è vero, come detto, che per un appartamento a Monte Urpinu bisogna mettere in conto circa 3000 euro a metro quadro, sempre nello stesso quartiere (ma anche a San Benedetto e Bonaria) arrivano a toccare, in alcuni casi, anche i 5000 euro a metro quadro. Genneruxi si conferma quartiere

Bivani e trivani

La preferenza è per il trilocale, che riflette la ricerca di soluzioni abitative adeguate a famiglie ma anche a professionisti che hanno necessità di un’area per il lavoro. Anche i bilocali sono molto richiesti, soprattutto da giovani coppie o single che cercano spazi pratici senza un impossibile impegno economico. «Il comparto del nuovo ha dato di certo un consistente contributo all’aumento delle transazioni mentre risultano di numero importante le compravendite che vedono gli investitori affrontare per la relativa ristrutturazione», spiega ancora Sabeddu. «Il settore commerciale, comprendente negozi e uffici, ha continuato a mostrare difficoltà, influenzato dai cambiamenti nelle abitudini di consumo», aggiunge.

Spingendosi più in là nel tempo sul mercato immobiliare (non solo quello di Cagliari, ma in generale tutto il mercato italiano) incombono due grandi incognite. La prima è l’impatto della direttiva casa green, che potrebbe portare alla svalutazione degli immobili più vecchi e meno performanti dal punto di vista energetico. La seconda è la bomba demografica, con l’invecchiamento progressivo della popolazione, il calo dei residenti e la prevedibile diminuzione del fabbisogno di abitazioni. Nel frattempo, però, Cagliari gongola: con quel +7% di compravendite rispetto allo scorso anno. ( ma. mad. )

