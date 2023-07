Casa famiglia, i lavori da settembre  

Tutto pronto per realizzare la casa famiglia di Selargius destinata ad ospitare bambini orfani disabili. «I lavori di ristrutturazione inizieranno a settembre», annuncia emozionata Simona Cao, veterinaria a capo della cooperativa Killìa che gestirà la struttura di via San Nicolò. «Finalmente si realizza il nostro sogno».

Da tempo - insieme al marito Michele Allodi, con cui ha adottato una bimba con disabilità - ha annunciato il progetto che trasformerà la loro casa nel centro storico della città in un alloggio speciale: nella casa famiglia ci sarà spazio per un massimo di cinque bambini, e ciascuno avrà camera e un piano educativo e assistenziale personalizzato - oltre a colazione, pranzo, merenda e cena - ma anche attività ludiche e sportive. Ma non solo: nel cortile ci sarà anche uno spazio dedicato alla pet therapy aperto a tutti. La coppia ha ottenuto un mutuo per realizzare i lavori di ristrutturazione, ma continua la gara di solidarietà per aiutarli a far fronte a tutte le spese.

