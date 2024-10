Casa famiglia fatta chiudere nel silenzio 

La casa famiglia di Lanusei chiude i battenti. La cittadina perde un servizio importante senza che nessuno abbia sentito la necessità di mobilitarsi e scendere in piazza. Dice addio al centro diurno e alla struttura residenziale, con i dodici pazienti (tre residenziali e nove del diurno) che troveranno accoglienza altrove. I primi verranno trasferiti in una struttura della Cooperativa Antes a Ussassai, mentre per gli altri non ci sono garanzie sul proseguimento dei percorsi riabilitativi. Salvaguardate le quattordici figure professionali, che però saranno costrette a trasferirsi altrove per continuare a lavorare nelle strutture territoriali dell’Antes che, fino al 30 settembre scorso, ha gestito la struttura di Lanusei in convenzione con l’Asl Ogliastra. «La vertenza - sostiene Guido Sarritzu che per la Uil-Fpl ha preso parte al vertice di mercoledì sera insieme a Francesco Onnis - va verso la definitiva risoluzione. Si stanno limando gli ultimi dettagli dovuti ad aspetti contrattuali con l’Asl e la Regione. Entro quindici giorni l’assessore al Lavoro ha preso l’impegno di riconvocare le parti per la definizione della vertenza. Come Uil dichiariamo la nostra soddisfazione per il percorso intrapreso e per la grande disponibilità delle istituzioni in particolare dell’assessora Desirè Manca». Soddisfazione è stata espressa anche dalla Fisascat Cisl: «Per ora - dicono Sara Lorrai e Tiziana Floris - possiamo ritenerci soddisfatti. È il massimo che si poteva ottenere, per adesso. Perché comunque il servizio resta attivo sul territorio e le lavoratrici restano in zona. È una situazione che verrà monitorata nelle prossime settimane». (ro. se.)

