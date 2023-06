Casa Falconieri gestirà l’ex Torretta dell’acqua 

Sarà l’associazione Casa Falconieri a gestire, per i prossimi due anni, gli spazi espositivi dell’ex Torretta dell’acqua di via Carducci con la formula del comodato d’uso gratuito. L’associazione è stata l’unica a presentare un’offerta al bando di gara pubblicato dal Comune di Dolianova l’11 maggio scorso. Il concessionario avrà l’obbligo di garantire l’accesso gratuito alla struttura in occasione di mostre o eventi.

Per tutto il periodo della concessione non saranno erogati contributi economici all’associazione concessionaria con esclusione delle spese relative ai consumi di energia, acqua e gas. La decisione di affidare la struttura in comodato d’uso è dettata dall’esigenza di tenerla aperta e di risparmiare sulle spese di custodia e manutenzione in attesa di completare i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Provvedimento contestato dalla minoranza in Consiglio comunale. Tre consiglieri di opposizione hanno presentato una mozione sulla gestione del patrimonio comunale che sarà discussa nella prossima seduta. Per la sistemazione dell’ex torretta dell’acqua, il Comune ha programmato un intervento con fondi del proprio bilancio pari a 130mila euro. Dallo scorso anno, lo spazio comunale ospita il museo d’arte contemporanea che ha portato a Dolianova eventi di respiro internazionale come la mostra dell’artista ucraino Pavlo Makov (unico rappresentante del suo paese alla Biennale di Venezia 2022) e l’esposizione dedicata all’arte spagnola con opere di Dalì e Goya.

