Casa Fadda, rischio-crolli: presto un sit in  

La riapertura delle scuole si avvicina, ma i disagi sembrano essere gli stessi ogni anno, soprattutto in via Alberto Mario dove Casa Fadda, di proprietà comunale, registra crolli da oltre quarant'anni. Per questo motivo, centinaia di genitori e residenti stanno organizzando, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico (tra il 12 e il 14 settembre), un sit in davanti alla struttura espropriata dal Comune alla famiglia Fadda e da allora chiuso e fatiscente.

Accade perché le condizioni precarie dell'edificio hanno portato alla chiusura, tramite l'utilizzo di transenne, di un tratto di strada di via Alberto Mario che grava in maniera notevole sulla circolazione e costringe residenti, disabili e famiglie con bambini a percorrere l'intero rione di Santu Predu per poter arrivare a casa e alle scuole di via Malta.

Residenti e genitori chiedono risposte dal Comune, oltre alla presenza al sit in del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e dell'assessora ai Lavori Pubblici, Giulia Corda, per un confronto e esporre i propri disagi in merito alle transenne presenti nella via da un biennio circa. L'amministrazione comunale si sta già occupando della questione e si sta attivando per reperire i fondi per la messa in sicurezza.

