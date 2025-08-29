VaiOnline
La protesta
30 agosto 2025 alle 00:17

Casa Fadda, rischio-crolli: presto un sit in  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La riapertura delle scuole si avvicina, ma i disagi sembrano essere gli stessi ogni anno, soprattutto in via Alberto Mario dove Casa Fadda, di proprietà comunale, registra crolli da oltre quarant'anni. Per questo motivo, centinaia di genitori e residenti stanno organizzando, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico (tra il 12 e il 14 settembre), un sit in davanti alla struttura espropriata dal Comune alla famiglia Fadda e da allora chiuso e fatiscente.

Accade perché le condizioni precarie dell'edificio hanno portato alla chiusura, tramite l'utilizzo di transenne, di un tratto di strada di via Alberto Mario che grava in maniera notevole sulla circolazione e costringe residenti, disabili e famiglie con bambini a percorrere l'intero rione di Santu Predu per poter arrivare a casa e alle scuole di via Malta.

Residenti e genitori chiedono risposte dal Comune, oltre alla presenza al sit in del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e dell'assessora ai Lavori Pubblici, Giulia Corda, per un confronto e esporre i propri disagi in merito alle transenne presenti nella via da un biennio circa. L'amministrazione comunale si sta già occupando della questione e si sta attivando per reperire i fondi per la messa in sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 