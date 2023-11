Casa Fadda, monumento al degrado 

Dopo il crollo di alcune travi casa Fadda, nel quartiere di San Pietro a Nuoro, resta monumento al degrado. Di proprietà comunale, dal 2016 è chiusa definitivamente. L'umidità ha reso verdi i muri prima bianchissimi, i tarli hanno divorato per sette lunghi anni il legno del controsoffitto. Quel che prima era una casa ricca di vita (della famiglia Fadda, per l'appunto), ora è dimora del degrado e simbolo dell'abbandono da parte delle amministrazioni.

Fabrizio Beccu, assessore ai Lavori pubblici, è a caccia dirisorse, che per il momento non ci sono. Quando le troveremo interverremo».

Negli anni Settanta il Comune di Nuoro decise di sottrarre l'abitazione alla famiglia Fadda per realizzare lì una piazza che confluisse con via Chironi, i proprietari vennero cacciati con una banale permuta e la piazza non venne mai realizzata. La casa restò chiusa per quarant'anni, utilizzata sino al 2016 solo per qualche occasione come Autunno in Barbagia. Gli ex proprietari tentarono di riacquistarla a prezzo di mercato: non venne data loro nessuna speranza. La giunta Bianchi si occupò in seguito della ristrutturazione, ma la ditta fallì. Le cementine vennero sostituite con il parquet posizionato direttamente sul terreno e la storica tipografia Fadda venne distrutta, cancellando anche le testimonianze storiche di un intero rione e della città.

