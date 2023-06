Casa Fadda da gioiello a catapecchia 

Chiusa al traffico via Alberto Mario, nel rione di San Pietro, per una casa comunale pericolante. I disagi si avvertono tra residenti, studenti e cittadini, ma la questione non finisce con una strada interrotta. «Si tratta di una storia di inciviltà che rende oggi quell'immobile inutilizzabile, forse irrecuperabile - dice Francesco Fadda, 70 anni, ex proprietario -. Apparteneva alla mia famiglia, lì c'era la vita. Oggi cerco di non passarci davanti, se ci penso piango».

Negli anni Sessanta il Comune di Nuoro decise di sottrarla alla sua famiglia per realizzare una piazza che confluisse con via Chironi: «Era il periodo in cui i centri storici dovevano essere modificati, siamo stati cacciati via con una permuta banale. Così è rimasta abbandonata per quarant'anni, diventando un rudere comunale. Abbiamo tentato di riacquistarla a prezzo di mercato, ma nulla». In seguito, con la giunta Bianchi, la casa è stata ristrutturata, ma la ditta è andata in fallimento. Il cuore della famiglia Fadda si spezza ancora una volta: la tipografia del padre è distrutta, l'abitazione stravolta da cima a fondo, le classiche cementine rimpiazzate con del parquet posizionato direttamente sul terreno. Con il primo mandato del sindaco Andrea Soddu, sotto richiesta degli eredi, venne fatta una delibera per intitolarla casa Fadda, ma ormai lo stabile appare senza futuro.