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Villaperuccio.
29 aprile 2026 alle 00:18

Casa e motocarro in fiamme, nessun ferito 

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Momenti di apprensione a Villaperuccio, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incendio nella frazione di Terrazzu che ha danneggiato una casa e un motocarro.

Nella zona da dove è partito l’allarme vivono diverse famiglie che fortunatamente non hanno subito danni a causa dell’incendio che pare che non abbia avuto un’origine dolosa: potrebbe essere dovuto ad una situazione sfuggita di mano ad un vicino che stava bruciando delle sterpaglie nel cortile dell'abitazione a fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere l'incendio e a salvare parte della casa, ormai disabitata dall'agosto scorso, dopo che il proprietario era deceduto. Oggi l’abitazione appartiene a una sorella del defunto che però non vive in paese. Purtroppo non si è riusciti a salvare alcune attrezzature e dei mezzi tra cui un motocarro Ape. Le fiamme si sono propagate anche su alcuni piccoli loggiati, coperti con eternità, ragion per cui sarà necessaria una ulteriore bonifica dei materiali rimasti. Sul posto oltre alle persone residenti, si è recato anche il sindaco Marcellino Piras, che ha seguito anche le fasi di spegnimento dell'incendio per verificare di persone che tutto si svolgesse nella massima sicurezza per i residenti delle case della frazione.

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