Casa dolce casa per ritrovare i punti salvezza 

Casa dolce casa. Il Cagliari si aggrappa alla Unipol Domus per ritrovare punti salvezza dopo la disfatta dello “Stirpe”. Tra le mura amiche, infatti, ne ha conquistato ben 15 dei 18 che ha in questo momento in classifica riuscendo a battere anche squadre di fascia superiore come il Monza e il Bologna. Il Torino, dunque, nel posto giusto al momento giusto, domani sera? Riducendo il campionato alle partite interne, i rossoblù sarebbero dodicesimi in classifica, davanti a Napoli e Genoa, tra le tante. E la gestione dell’ultima gara col Frosinone dopo il vantaggio di Sulemana - probabilmente - non sarebbe stata la stessa, come ha tenuto a precisare l’allenatore Ranieri davanti alle telecamere dopo aver detto prima ai suoi giocatori: «Se l’avessimo giocata in Sardegna, questa partita non l’avremmo mai persa».

I tifosi

Disarmante il divario tra il Cagliari in trasferta (al limite dell’imbarazzo con tre punti in valigia in undici gare e nemmeno un successo) e quello casalingo, che sembra trasformarsi ed esaltarsi nelle difficoltà. Fattore Domus all’eccesso. Ma perché? «Me lo chiedo in continuazione anch’io», ha risposto il tecnico di Testaccio dopo la debacle in Ciociaria. «Forse in casa ci sentiamo più responsabili o più protetti dai nostri tifosi. Eppure, anche qui a Frosinone erano in tanti, erano quasi seicento e si sono fatti sentire». Il pubblico conta, eccome. E anche nelle grandi rimonte (con lo stesso Frosinone all’andata e col Sassuolo) ha avuto un ruolo fondamentale. Tutti per uno, uno per tutti. Incondizionatamente. A prescindere dal risultato, quindi. Un aspetto che sottolineano spesso - e non a caso - gli allenatori avversari quando presentano la trasferta cagliaritana.

La classifica

Anche dal punto di vista realizzativo non c’è partita tra casa e fuori. Il Cagliari alla Domus ha segnato 13 gol su 20 e cerca la porta con più insistenza e - manco a dirlo - sino alla fine. E a prendersi la scena sono po’ tutti i giocatori, a turno. Un campionato nel campionato, insomma. Che in questo momento sta tenendo i rossoblù a galla con un punto di distanza dalla zona retrocessione aspettando la svolta lontano dall’Isola.

Ranieri

Fattore Domus, appunto. Ma anche effetto Ranieri. Già lo scorso anno, con il suo arrivo, la Domus è diventata un bunker sia in campo che negli spalti e la promozione - compresi i playoff - è stata costruita per lo più in casa. Con la corsa agli abbonamenti in estate poi si è creato un ulteriore scudo, con 13.431 presenze fisse per ogni partita sulle 16.412 disponibili. Praticamente un sold-out di default per tutta la stagione. E ogni cuore rossoblù presente allo stadio si sente, eccome. «Giocare in questo stadio è qualcosa di incredibile. Ti trascina e non ti dà la possibilità di perdere le speranze o di abbassare la guardia», disse Makoumbou all’inizio del campionato. E come lui, un po’ tutti, sembrano riuscire ad andare anche oltre i propri limiti quando mettono piede alla Unipol Domus. Così il Torino di Juric, decimo in classifica, domani fa un po’ meno paura.

