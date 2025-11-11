Casa dolce casa: il Carbonia gode dell’effetto Zoboli 

Carbonia. Il ritorno allo Zoboli ha avuto la funzione di un entusiasmante toccasana. Non che le cose a Narcao andassero così male, ma con la squillante vittoria di domenica contro il Villasimius travolto 3-0 (il risultato sarebbe potuto essere più rotondo) i minerari riabbracciano la città e con 14 punti si scoprono a ridosso del gruppo di testa, a un pelo dalla zona spareggi.

L’allenatore Graziano Mannu, di nuovo sulla panchina biancoblù dopo 12 anni, lui stesso bandiera del Carbonia, non è però facile agli entusiasmi sebbene debba ammettere di trovarsi per le mani una rosa capace di dare soddisfazioni: «A metà novembre – afferma – la classifica non può che essere corta: siccome l’obiettivo è una salvezza serena sarebbe ipocrita non riconoscere che tutti questi punti ce li ritroveremo più avanti, perché è evidente a tutti che questo è un campionato equilibrato».

Pertanto, benché non siano un corazzata, occorre fare i conti anche con i biancoblù: «Non ho una rosa di 30 giocatori ma un gruppo più ristretto però valido: per quello che è il nostro obiettivo c’è da ritenersi soddisfatti».

Al momento la dirigenza non pensa minimamente di tornare sul mercato alla voce “arrivi.” Discorso diverso alla voce “cessioni” nel caso in cui qualche giocatore non si trovi bene: ma per ora anche sotto questo aspetto non emerge nulla. Anzi, dal punto di vista logistico (quindi anche in termini di spese e sacrifici) col ritorno allo Zoboli finiscono pure gran parte dei disagi. Lo storico stadio era infatti indisponibile da inizio estate sia per i lavori di riqualificazione degli spogliatoi (seguirà poi l’installazione dei nuovi fari per le notturne e la perforazione di un pozzo), sia soprattutto per la posa (decisa a settembre) di un nuovo manto erboso naturale.

Quindi, con enormi difficoltà organizzative, il club ai primi di agosto ha dovuto iniziare tutti i giorni la preparazione atletica a Calasetta e proseguire poi la stagione a Narcao dove ha giocato coppa Italia e campionato. E per un club che continua a non navigare nell’oro, la possibilità di avere in casa una fetta di pubblico più congrua rispetto alle gare di Narcao consente di dare respiro anche alle casse.

