Casa Divina Provvidenza, tensioni verso lo “sfratto” 

Acque agitate nella Casa della Divina Provvidenza. Ieri è cominciato l’esodo di circa cinque ospiti verso Casa Serena, l’ospizio comunale destinato ad accogliere tra i dieci e i dodici anziani della struttura di via Sant’Anna. E nella giornata di oggi, come previsto dall’intesa con il Comune, partiranno anche gli altri, a distanza di appena 24 ore dalla chiusura stabilita a fine 2023 dal tribunale una volta sancito il fallimento. Un trasferimento, e uno stop delle attività, contestati a più riprese negli ultimi mesi dai dipendenti fino alla "insurrezione" tradottasi in due manifestazioni, un sit-in e un corteo.

Ma alla prospettiva dell'addio da quella che, per molti, è stata una famiglia, qualcuno si rifiuta e vuole restare a tutti i costi. È quanto accaduto ieri quando un 80enne ha respinto la soluzione dell’istituto di via Pasubio al suo stesso tutore. «Io non mi muovo di qui, neanche legato», sembrerebbe che abbia detto l’uomo, nonostante gli venisse prospettata la possibilità di finire senza casa. E mercoledì 20 marzo non sarà il solo a presidiare la Divina Provvidenza, perché anche le Oss rimarranno in loco lungo una giornata che si preannuncia ad alta tensione, così come le successive, nella contrapposizione tra quanto disposto dal curatore fallimentare e la volontà dei lavoratori e ospiti di non abbandonare la Casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA