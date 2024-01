Casa distrutta dall’esplosione, raccolti oltre quattromila euro 

Un lungo abbraccio di solidarietà ha avvolto la famiglia Agus, che la sera della vigilia di Natale ha perso la sua casa, al primo piano di una palazzina in via Pizzetti, devastata dall’esplosione di una bombola che alimentava una stufa a gas.

La raccolta di fondi organizzata dall’associazione Incontri Musicali di Giacomo Medas assieme alla parrocchia di Santo Stefano è stata un successo. Alla fine dei due concerti, uno nella basilica di Sant’Elena e uno nella chiesa di Santo Stefano, si è arrivati a raccogliere rispettivamente 2.220 euro e 2.100 euro. Ma non è finita perché come spiega Medas «i numeri sono provvisori, perché a tutt’oggi continuano ad arrivare i bonifici».

E anche se non basteranno per poter rimettere in sesto tutta la casa, sono però un buon punto di partenza e sicuramente un aiuto per i due coniugi disabili che al momento dell’incendio si trovavano a casa con uno dei figli che è riuscito a portarli via prima che la bombola esplodesse. Lo scoppio ha lasciato dietro di sé solo macerie e per poter ricostruire occorrono tanti soldi.«La casa è completamente distrutta e inagibile», aveva raccontato l’altro figlio della coppia Walter Agus, conosciuto pianista «la bombola ha iniziato a rotolare e poi è esplosa lasciando in cucina come un cratere. La ristrutturazione allo stato attuale non è possibile: i miei vivono della pensione. Ora sono ospitati a casa di un fratello di mia madre che è ancora molto scossa».

RIPRODUZIONE RISERVATA