Casa distrutta dalle fiamme 

Risveglio di paura ieri mattina per gli abitanti di via Laghi Masuri a causa di un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina a due passi dalla chiesa Medaglia Miracolosa. Sono stati momenti concitati, con la preoccupazione che qualcuno fosse rimasto intrappolato nell’abitazione. Soltanto alla fine dell’intervento dei vigili del fuoco il sospiro di sollievo: danni ingenti all’appartamento di proprietà del Comune e nessun ferito. Ancora da chiarire le cause del rogo. Su questo sono al lavoro anche gli agenti della Squadra volante.

Le telefonate

L’allarme è stato dato da chi abita a San Michele. Le fiamme sono state notate subito: le lingue di fuoco uscivano dalla finestra di una delle stanze dell’appartamento all’ultimo piano del palazzo. E il fumo ha rapidamente raggiunto le altre camere e le scale dell’edificio di proprietà del Comune. Le chiamate alla centrale operativa di viale Marconi hanno messo in azione mezzi e uomini dei vigili del fuoco. In pochi istanti via Laghi Masuri si è animata di soccorritori. In strada, oltre agli inquilini del palazzo usciti dallo stabile precauzionalmente, anche molti curiosi nonostante fosse ancora presto. Hanno così assistito alle operazioni di spegnimento dell’incendio e soprattutto sperato che fosse confermata l’ipotesi che in casa non ci fosse nessuno.

L’apprensione

L’intervento dei vigili del fuoco non è stato semplice. Per operare rapidamente è stato necessario utilizzare l’autoscala e consentire così di iniziare a domare le fiamme presenti soprattutto in una stanza, quella oramai irraggiungibile dall’interno perché invasa dal fumo e dal fuoco. Ma anche il resto dell’abitazione si è rapidamente annerito e solo l’azione tempestiva delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che le conseguenze fossero ben più pesanti. Oltre a spegnere l’incendio c’è stata la priorità di verificare che all’interno della stanza non ci fosse nessuno. La conferma si è avuta dopo un po’, facendo così tirare un bel sospiro di sollievo a tutti. Nella strada sotto il palazzo erano pronti a operare anche i soccorritori del 118 e la loro ambulanza.

Le indagini tecniche

Per evitare problemi alla viabilità gli agenti della Polizia Locale hanno pattugliato la zona mentre i vigili del fuoco completavano tutte le operazioni di spegnimento e di bonifica. Sono stati svolti anche gli accertamenti tecnici sulle possibile cause. Non è escluso che si possa trattare di un fatto accidentale. Gli agenti della Squadra volante hanno sentito la persona che ha dato l’allarme e ascoltato anche altri inquilini per capire se avessero notato dei movimenti sospetti attorno all’appartamento. Anche il Comune, proprietario della casa assegnata a un inquilino, sono in attesa di informazioni ufficiali per poter poi avviare la ristrutturazione dell’abitazione. (m. v.)

