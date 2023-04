Casa distrutta dalle fiamme  

Le fiamme si sono levate altissime, quando era ora di pranzo. Ma in quel momento il proprietario dell’abitazione al civico 27 di via Raffaello, Luigi Pili, 69 anni, pescatore di Lotzorai, era a mangiare altrove, ospite di un amico. Ignaro che la sua casa stesse prendendo fuoco, l’uomo è stato allertato dai vicini ed è arrivato sul posto mentre i vigili del fuoco di Tortolì avevano già imbracciato l’attrezzatura per domare il fuoco che ha distrutto l’edificio, diviso in più ambienti, legnaia compresa. L’eredità dell’incendio di ieri, che secondo una prima ricostruzione sarebbe divampato a causa di un cortocircuito partito da un cavo elettrico, è un caseggiato dichiarato inagibile dal personale del 115 e attimi di alta tensione nel quartiere di Donigala.

Il fatto

A Donigala è stato un mezzogiorno di fuoco. La colonna di fumo nero ha allarmato i residenti. Il fatto è successo in via Raffaello, il senso unico che dalla zona della chiesetta di Santa Barbara conduce verso via Dante, la strada che riporta al centro del paese. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che abitano dirimpetto alla struttura in cui è residente Luigi Pili. Il fuoco ha preso vigore in pochi istanti, complice anche la presenza di legna in un’ala dell’edificio. Subito è partita la richiesta d’intervento raccolta dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Nuoro. Nel frattempo chi stava assistendo dall’esterno a quel rogo imponente si è preoccupato per il proprietario, tanto che qualcuno temeva fosse dentro. Invece Luigi Pili era a pranzo da un’altra parte. Ricevuto l’ordine di servizio, le squadre dei vigili del fuoco di Tortolì hanno percorso cinque chilometri scarsi sull’Orientale e con due mezzi si sono fatte largo lungo via Roma, a quell’ora intasata di traffico. Poi hanno raggiunto l’abitazione di via Raffaello, dove nel frattempo il fuoco aveva già fatto franare parte della copertura.

Casa inagibile

Sarebbe riconducibile al surriscaldamento di un cavo elettrico la causa che ha fatto scoppiare l’incendio. Quel boato poco prima di mezzogiorno e mezza ha spaventato un intero quartiere: il resto sono suppellettili in frantumi, lamiere accartocciate dalle altissime temperature, muri in blocchi di cemento completamente anneriti ma rimasti in piedi. Alle 15.30, a conclusione dell’intervento durato tre ore, i vigili del fuoco hanno chiuso il cancello sbarrandolo con il nastro bianco e rosso.