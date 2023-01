«Casa distrutta dal fuoco, ho bisogno d’aiuto» 

Una conta difficilissima, per lei che vive con una pensione minima e che teme di non potersi permettere il costo di un’impresa che possa effettuare i lavori. Ieri Antonella girava tra le stanze annerite tenendo stretto in braccio il suo pinscher che ha dovuto portare dal veterinario per una lunga dose di ossigeno: «Ha respirato tanto fumo e stava male - spiega – ma ora si è ripreso». Anche lui è spaesato all’interno della casa di via Carso dove, a causa di un corto circuito, è divampato un incendio intorno alle cinque del mattino di venerdì scorso. Il fuoco ha completamente distrutto la cucina e il soggiorno e ha danneggiato seriamente gli altri locali dell’abitazione che vanno ripristinati integralmente. In più tantissimi oggetti e mille ricordi sono diventati cenere: «Quante volte capita di sentire di persone che hanno perso la casa a causa di alluvioni terremoti incendi – dice – ora so che in quei momenti un nodo ci stringe lo stomaco: in pochi minuti tutto quello che ci siamo costruiti con una vita di sacrifici non esiste più. Certo, devo ringraziare Il mio Jack di esser qua e poterlo raccontare. Ma passato lo spavento ora mi trovo necessariamente a ricostruire ciò che il fuoco si è portato via».

«Sono disperata: il fuoco ha reso inagibile buona parte della mia casa, da sola non riuscirò mai a rientrarci: ho bisogno d’aiuto».

Dopo la paura per l’incendio al quale è scampata grazie al suo cagnolino che ha abbaiato fino a riuscire a buttarla giù dal letto, per Antonella Pisanu ieri è arrivato il momento della conta dei danni davanti alla sua casa di Carbonia semidistrutta dal fuoco.

I costi

Una conta difficilissima, per lei che vive con una pensione minima e che teme di non potersi permettere il costo di un’impresa che possa effettuare i lavori. Ieri Antonella girava tra le stanze annerite tenendo stretto in braccio il suo pinscher che ha dovuto portare dal veterinario per una lunga dose di ossigeno: «Ha respirato tanto fumo e stava male - spiega – ma ora si è ripreso». Anche lui è spaesato all’interno della casa di via Carso dove, a causa di un corto circuito, è divampato un incendio intorno alle cinque del mattino di venerdì scorso. Il fuoco ha completamente distrutto la cucina e il soggiorno e ha danneggiato seriamente gli altri locali dell’abitazione che vanno ripristinati integralmente. In più tantissimi oggetti e mille ricordi sono diventati cenere: «Quante volte capita di sentire di persone che hanno perso la casa a causa di alluvioni terremoti incendi – dice – ora so che in quei momenti un nodo ci stringe lo stomaco: in pochi minuti tutto quello che ci siamo costruiti con una vita di sacrifici non esiste più. Certo, devo ringraziare Il mio Jack di esser qua e poterlo raccontare. Ma passato lo spavento ora mi trovo necessariamente a ricostruire ciò che il fuoco si è portato via».

L’appello

La pensionata vede i sacrifici di una vita ridotti in cenere: «La sensazione è di sprofondare nella disperazione più totale, ma la vita mi costringe ad andare avanti e a rimboccarmi le maniche, sono pronta ad affrontare tutto, ma non è facile quando i mezzi economici non te lo consentono». In questo frangente ha trovato tanta solidarietà nelle persone care, «come una vicina che per qualche giorno mi permette di poter stare da lei, altri mi hanno aiutata a rimuovere gli arredi della cucina e del soggiorno andati completamente distrutti. Ma mi serve un aiuto per far sì che la casa possa tornare agibile». È un appello a chiunque possa darle una mano d’aiuto, un consiglio: «Non saprei nemmeno come mettere da parte dei risparmi perché la mia pensione mi concede appena di vivere. Spero davvero che qualcuno si faccia avanti per aiutarmi».

