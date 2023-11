Casa distrutta, altre 20 evacuate 

Un vasto incendio, divampato nella tarda mattinata di ieri nelle campagne vicino a Siniscola, ha mandato in fumo decine di ettari di macchia mediterranea. Per una ventina di persone si è resa necessaria l’evacuazione dalle case.

L’emergenza è scattata intorno alle 11.30 in località Cordianeddu, all’estrema periferia della cittadina, a ridosso della provinciale che conduce verso la zona industriale. Le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, in breve tempo si sono propagate nella fitta vegetazione e nei canneti che affiancano il rio Thiniscollis. La situazione con il passare dei minuti si è fatta sempre più preoccupante per via della direzione del rogo che ha puntato verso una zona ricca di case rurali e di civile abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti in forze le squadre della Protezione civile, insieme agli agenti del Corpo forestale e ai vigili del fuoco. Grande anche il dispiegamento delle forze dell’ordine. Visto il forte vento sono stati allertati due Canadair, di stanza a Ciampino, che però per arrivare a Siniscola ci hanno impiegato ben tre ore di volo. Un lasso di tempo troppo lungo che ha reso il lavoro delle squadre a terra impari rispetto alla forza del vento che continuava a spingere il fronte del fuoco. Una volta giunti i due velivoli, la situazione è tornata sotto controllo e grazie ai lanci d’acqua l’incendio è stato circoscritto e spento intorno alle 15, quando però aveva ormai percorso diversi chilometri arrivando a ridosso della località Sas Piddas dopo aver attraversato tutto l’agro che separa l’abitato dalla zona industriale.

I danni

Notevoli i danni a diverse aziende agricole. Precauzionalmente sono state evacuate dalle loro abitazioni una ventina persone. Diverse, inoltre, le case coloniche danneggiate e una addirittura completamente bruciata. Sul posto era presente anche il sindaco Gian Luigi Farris che, rientrata l’emergenza, ha avuto un amaro sfogo per le condizioni in cui gli apparati dell’antincendio hanno dovuto operare: «È già il sesto rogo nel nostro territorio in questi ultimi giorni, non abbiamo potuto contare sull’apporto tempestivo dei velivoli, che essendo dislocati nella Penisola devono fare lunghe traversate prima di entrare in azione. Chiedo alla Regione che intervenga e potenzi il servizio antincendio dotandolo di mezzi adeguati».

