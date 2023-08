Casa disabitata, crolla il tetto 

A spaventare i vicini è stato un boato fortissimo. Ieri in via Roma, cento storico del paese, a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria Assunta, è crollato il tetto di una vecchia abitazione dove è in corso la ristrutturazione. Fortunatamente il quel momento però non erano presenti gli operai. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco di Oristano che hanno messo in sicurezza il tratto di strada, in modo da non far transitare le auto e i pedoni.

Subito dopo il crollo del tetto dell’immobile una ditta specializzata ha lavorato per rinforzare il muro laterale, in modo da evitare crolli in strada. Erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Cabras guidati dalla comandante Barbara Poddi. Per qualche giorno ci sarà la chiusura laterale e frontale dell’abitazione. (s.p.)

