Cabras.
03 febbraio 2026 alle 00:28

Casa di Seu dimenticata e distrutta Manca: spreco di risorse pubbliche  

I ladri sono entrati diverse volte negli ultimi anni. Anche perché la casa di Seu, immobile del Comune di Cabras utilizzato anni fa per ospitare progetti sociali ed educativi, continua a essere abbandonata. A denunciare il degrado è il consigliere di minoranza, Antonello Manca: «Si tratta di un bene pubblico che dovrebbe rappresentare un valore per la collettività».

La situazione della struttura è grave: gli impianti, i pochi rimasti, sono danneggiati, gli arredi deteriorati. «Sono evidenti i segni di incuria - denuncia Manca - Si tratta di un immobile che risulta inutilizzabile e potenzialmente pericoloso. La casa di Seu non è una proprietà privata qualunque: è patrimonio della comunità. Ogni giorno in cui resta in queste condizioni rappresenta uno spreco di risorse e una mancanza di rispetto verso i cittadini. È inaccettabile che un bene pubblico venga lasciato marcire senza un progetto».

Pronta la replica del sindaco, Andrea Abis: «Dopo le varie incursioni dei vandali la struttura purtroppo si presenta in questo modo. L'immobile non solo presenta danni ingenti, ma è stato portato via già praticamente tutto, comprese cucina e porte. Un danno molto grave che si può recuperare con un intervento importante. Stiamo parlando di tante risorse che noi non abbiamo. Stiamo comunque monitorando i vari bandi per poter accedere a qualche finanziamento. In ogni cso, al momento, ci sono urgenze superiori».

