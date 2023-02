Casa di riposo, una gestione da 32 milioni 

Con la firma sul contratto della ditta che si è aggiudicata il bando economicamente più rilevante della storia del Comune di Iglesias (32 milioni di euro), cala il sipario su una vicenda che è stata al centro del dibattito politico cittadino per 25 anni: è tutto pronto per la riapertura della casa di riposo Margherita di Savoia. Ad occuparsi delle gestione della struttura per i prossimi vent’anni sarà la ditta pugliese “Medihopes”.

La gestione

«A partire da oggi, secondo il capitolato - spiega il sindaco Mauro Usai - entro sei mesi il Margherita di Savoia entrerà in funzione. Era l’obbiettivo più importante del nostro mandato. Non è stato semplice raggiungere la missione, ma siamo stati fin da subito molto determinati. Un percorso lungo, passato dalla rescissione del contratto con la ditta che non concludeva mai i lavori, all’affidamento di questi ad un’altra, fino alla stesura di un bando e di un capitolato che ha richiesto parecchio tempo. Finalmente ora possiamo dire d’avercela fatta .Il nuovo Margherita di Savoia sarà in grado di accogliere 60 ospiti: «In due moduli, 30 per ognuno. spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi -. È stato un lavoro importante sotto ogni punto di vista, il responsabile dell’Ufficio Patrimonio Riccardo Carta è stato eccezionale: tre ditte per un bando europeo e nessun ricorso, significa aver operato nei minimi dettagli. Nel contratto stipulato inoltre è stato accordato che la società che gestirà la struttura dovrà reintegrare tutte le operatrici sanitarie che avevano perso il posto di lavoro all’indomani della chiusura di Casa Serena». Proprio la chiusura di quest’ultima struttura aveva costretto l’amministrazione comunale a reinventare la proposta di ospitalità: «Si è dovuto lavorare su due fronti. - spiega l’assessora ai Servizi sociali Angela Scarpa - Il primo per gli anziani parzialmente autosufficienti e il secondo per quelli non autosufficienti».

La minoranza

La notizia è stata accolta positivamente anche da chi negli anni ha presentato numerose interrogazioni sulla vicenda della struttura; Valentina Pistis, capogruppo dei Riformatori, tuttavia non abbassa la guardia: «Negli ultimi 10 anni il nostro gruppo ha tenuto sempre alta l’attenzione e sarà nostra cura verificare che vengano rispettati i tempi e soddisfatti tutti gli standard qualitativi e alberghieri per gli ospiti. Inoltre a tutti coloro che in passato sono stati trasferiti in un b&b, dovrà essere offerta la possibilità di trovare una confortevole e congrua sistemazione in una struttura nuova». All’ufficialità dell’operazione andata in porto il sindaco ha ricordato Vito Didaci, l’assessore ai Lavori pubblici venuto a mancare lo scorso mese: «Dedico questo traguardo a lui e a quella che è stata la sua grande tenacia per perseguire e raggiungere lo scopo».