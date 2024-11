Casa di riposo, stipendi arretrati: la protesta di famiglie e lavoratori 

Monta la preoccupazione per il futuro della Comunità per anziani di Siliqua. Ieri mattina si è svolta una videoconferenza tra la sindaca Francesca Atzori, il prefetto Giuseppe Castaldo, le due cooperative che gestiscono la struttura e i sindacati. Nessun risultato positivo: l’ennesima dilatazione dei pagamenti arretrati, proposta dai gestori, non è stata accettata. Ospiti, familiari e lavoratori rimangono nel limbo. La protesta aveva avuto origine qualche giorno fa, dagli undici dipendenti della struttura, che da quattro mesi non ricevono lo stipendio.

«Una situazione insostenibile», dichiarano i lavoratori, che hanno minacciato di dimettersi entro la prima decade di dicembre. Alcuni hanno una famiglia, da sostenere con la retribuzione di questo lavoro, altri, pendolari, che oltre al mancato guadagno ci rimettono i soldi per il carburante.

Poi ci sono i familiari degli ospiti, preoccupati per un’eventuale chiusura dell’istituto. Proprio questi, nella mattinata di ieri, si sono dati appuntamento davanti al Comune per sostenere i lavoratori e chiedere di mantenere in funzione la struttura. «Mio padre – spiega Katia Mei, 51enne di Siliqua che si batte per evitare la chiusura della casa di riposo – è ospite della Comunità da sei anni. Noi parenti degli ospiti in questa lotta siamo al fianco dei lavoratori: conosciamo la professionalità del personale, che continua a operare con lo stesso impegno anche in mancanza dello stipendio. Speriamo in una rapida risoluzione, che garantisca la continuità del servizio”.

